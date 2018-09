Zakon, star 158 let, je določal, da je vsak moški, ki je spal s poročeno žensko brez dovoljenja njenega moža, zagrešil kaznivo dejanje prešuštva. Zakon je za to predvideval petletno zaporno kazen. Ženske v okviru tega zakona iz kolonialnih časov niso mogle vložiti tožbe, niti niso mogle biti odgovorne za ta zločin.

Vrhovno sodišče je v sodbi zapisalo, da je zakon ženskam odrekal dostojanstvo in individualno izbiro ter jih obravnaval kot lastnino moških. Dodalo je, da je prešuštvo, ki je sicer utemeljen razlog za ločitev, zasebna zadeva.

Pobudo za razveljavitev zakona je sicer vložil 41-letni indijski poslovnež, ki živi v Italiji. Trdil je, da je zakon diskriminatoren do žensk.

Indijska vlada je nasprotovala tej pobudi in se zavzemala, da bi prešuštvo ostalo kaznivo dejanje. »Razveljavitev zakona bo vplivala na svetost zakona. Zakonitost prešuštva bo škodovala zakonskim zvezam,« so povedali na sodišču.

Prešuštvo je sicer nezakonito v 21 ameriških zveznih državah, vključno z New Yorkom. Prepovedano je tudi v šeriatskem pravu, kar pomeni, da je to kaznivo dejanje v muslimanskih državah, kot so Iran, Afganistan, Savdska Arabija in Afganistan. Na Tajvanu pa prešuštvo kaznujejo z zaporno kaznijo do enega leta, navaja britanski BBC.