Trump je v torek govor začel s samohvalo, podobno kot na svojih političnih zborovanjih. Po izjavi, da je njegova administracija v dveh letih naredila več kot praktično katerakoli administracija v zgodovini, se je v dvorani Generalne skupščine zaslišalo pritajeno muzanje. Ko je dvignil obrvi in pribil, da je vse res, je smeh postal glasnejši.

Na novinarski konferenci je Trump zatrdil, da je skušal spraviti v smeh ljudi, ki niso znani po aplavzih in smehu, kar mu je tudi uspelo. »Ob meni se ljudje vedno zabavajo,« je dejal in medije obtožil napačnega poročanja.

Novinarsko konferenco, ki je bila sicer namenjena predvsem mednarodnim temam, so okupirali ameriški novinarji, ti pa so Trumpa, ki se je vidno zabaval, zasuli z vprašanji o domačih temah. Nekaj vprašanj je uspelo zastaviti tudi dvema kurdskima novinarjema, ki pa nista dobila odgovora na vprašanje, kaj bo Trump naredil za Kurde, ki so pomagali poraziti Islamsko državo. Trump je dejal le, da so Kurdi imenitni borci.

Pohvalil se je, da je svet rešil pred jedrsko vojno s Severno Korejo, do katere bi zanesljivo prišlo in milijoni bi umrli, če Trump ne bi zmagal na volitvah.

»Bilo bi škoda, če bi pobili milijone ljudi« Ameriški predsednik se je pohvalil tudi s tem, da je preprečil pokol milijonov v zadnji sirski uporniški enklavi Idlib. Tega mu menda nihče ne priznava, ampak nič zato, ljudje naj bi to vedeli, je prepričan Trump. Kot je pojasnil, ga je neka Sirka na srečanju opozorila na pripravo ofenzive Sirije s pomočjo Rusije in Irana. V roke je vzel New York Times - časopis je po njegovem sicer poln lažnih novic o njem, a ga kljub temu še vedno rad bere - ter presenečeno ugotovil, da se ofenziva res pripravlja. Državnemu sekretarju Miku Pompeu in svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu je nato naročil, naj ofenzivo ustavita. »Bilo bi škoda, če bi pobili milijone ljudi. V Varnostnem svetu sem posebej pohvalil Iran, Rusijo in Sirijo, da niso napadli Idliba,« je dejal Trump in dodal, da bodo sedaj k zadevi pristopili počasneje in bolj »kirurško«. Ob srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je Trump v sredo dejal, da podpira rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in izrazil prepričanje, da se bodo Palestinci »stoodstotno« vrnili k pogajanjem. Do konca leta bo pripravil mirovni načrt oziroma bo to storil njegov zet Jared Kushner, ki ima zelo rad Izrael, ampak bo zelo pošten tudi do Palestincev, je zatrdil Trump.

Trump zaradi davkov zavrnil srečanje s kanadskim premierjem Na novinarski konferenci je vztrajal, da je kitajski predsednik Xi Jinping njegov dober prijatelj, obenem pa ponovil obtožbo, da se Kitajska vpleta v kongresne volitve, ker ga želi kaznovati zaradi uvajanja carin. Povedal je tudi, da Kitajska kupuje oglase v Iowi, dokazov pa naj bi bilo še več. Na novinarsko vprašanje, ali sta potem s Xijem lahko še vedno prijatelja, je Trump priznal, da je prijateljstvo morda res ogroženo. Kitajska sicer odločno zanika vpletanje v notranje zadeve drugih držav. Trump je bil posebej oster do Kanade in je potrdil, da je osebno zavrnil prošnjo za bilateralno srečanje s premierjem Justinom Trudeaujem. »Njegove carine so previsoke, pri tem vztraja in sem mu rekel, potem pa pozabi na srečanje,« je dejal Trump ter napovedal, da bo ZDA ocarinila kanadske avtomobile. Kanada zavrača Trumpovo izsiljevanje glede sprememb sporazuma o prosti trgovini Severne Amerike (Nafta). Mehika je sicer na spremembe že pristala, s čimer si je prislužila Trumpovo pohvalo, vendar pa brez Kanade dogovora o Nafti ne bo. Trumpa, kot je dejal, to ne moti, ker meni, da gre za slab sporazum.