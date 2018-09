Ortiz se je sam predal policiji, ki je dobila prijavo neke ženske, da jo je boksar letos marca napadel in posilil. Drugih detajlov policiji ni razkrila, dodala je le, da se mora Ortiz na sodišču pojaviti 1. oktobra.

Enaindtridesetletni Ortiz je ljubiteljem tega športa najbolj znan po dvoboju s Floydom Mayweatherjem septembra 2011. Slednji je do zmage prišel z »knockoutom« v četrti rundi, vendar šele potem, ko je sodnik prekinil dvoboj, da je Ortizu dosodil kazensko točko zaradi namernega udarca z glavo.

Ortiz, ki je po tem dvoboju zabeležil še tri zmage, tri poraze in en neodločen izid, se je preizkusil tudi pred TV kamerami. Nastopil je v resničnostnem šovu »Dancing with the Stars« in filmu »The Expendables 3«.