Kljub zmagi Slovenk na prvi pripravljalni tekmi proti Srbiji v Kočevju (druga bo v soboto ob 19. uri v dvorani Golovec v Celju) pred nastopom na letošnjem EP v Franciji je bila glavna zvezda večera vratarka in domačinka Sergeja Stefanišin, rekorderka po številu nastopov za slovensko reprezentanco (211 tekem). Serdža je poleg številnih priznanj in daril včeraj od svojih someščanov na tribunah dobila tudi stoječe ovacije. »Tekma v Kočevju je bolj splet okoliščin kot kar koli drugega, a sem vesela, da se je slovenska rokometna zveza spomnila name in pokazala spoštovanje do mojega dela. Slovo je bilo lepo,« je dejala sveža rokometna »upokojenka« Sergeja Stefanišin, ki je prejšnji teden praznovala 44. rojstni dan. Zdaj si bo vzela enoletni premor od rokometa, potem pa se bo posvetila trenerskemu delu in skrbela za razvoj mladih vratark.

Slovensko-srbski dvoboj v Kočevju je že v 16. minuti zahteval prvo »žrtev«, potem ko je Srbkinja Andrea Lekić, nekdanja igralka Krima, po nenamernem udarcu svoje nekdanje soigralke Tamare Mavsar poskrbela, da je Ljubljančanka okrvavljena obležala na tleh in v nadaljevanju ni več stopila na igrišče. V prvem polčasu so si Slovenke, ki so nastopile brez Ines Amon (prednost sta dobili Mavsarjeva in Polona Barič), Tjaše Stanko (težave z gležnjem) in Nine Zulić (težave s kolenom) najvišjo prednost treh golov (17:14) priigrale v 26. minuti, a so gostje do odmora izenačile na 17:17, čeprav je do takrat slovenska vratarka Branka Zec zbrala enajst obramb, levoroka ostrostrelka Ana Gros pa je dosegla šest golov. V drugem polčasu so si gostiteljice odločilno prednost priigrale v 57. minuti, ko so povedle s 33:30.

»Tekma ni bila na najvišji kakovostni ravni, toda Srbkinje so nastopile z vsemi svojimi prvokategornicami, medtem ko sta pri nas manjkali nosilki igre Tjaša Stanko in Nina Zulić. Zahtevna tekma za naš 'novi val', toda moje varovanke bi pohvalil za požrtvovalno in dobro predstavo,« je dejal slovenski selektor Uroš Bregar na prvi preizkušnji v okviru priprav na EP v Franciji, na katerem bodo Slovenke nastopile že na tretjem zaporednem velikem tekmovanju po EP 2016 na Švedskem in SP 2017 v Nemčiji.

Celjani izgubili v Ribnici Zaradi evropskih obveznosti rokometašev Celja, ki ga v nedeljo čaka obračun s Flensburgom v ligi prvakov, je ekipa trenerja Branka Tamšeta predčasno odigrala derbi četrtega kroga proti Ribnici na njenem igrišču. Na tekmi v deželi suhe robe do sinoči neporaženih ekip v domači ligi so oboji nastopili oslabljeni: pri gostiteljih je manjkal poškodovani vratar Mark Klarič, pri gostih pa organizator igre Domen Makuc zaradi težav s kolenom. Za Ribničane se je tekma začela sanjsko, saj so povedli s 5:1 in 7:3, vendar so pivovarji že po dvajsetih minutah vzpostavili ravnotežje (7:7). Po zadnjem izenačenju na 11:11 so si Celjani v prvi polovici drugega polčasa dvakrat priigrali tri gole prednosti (14:11, 18:15), a so Ribničani v 57. minuti povedli z 21:20. V dramatični končnici je pri 21:21 domači vratar Nebojša Bojić 47 sekund pred koncem ubranil sedemmetrovko Galu Marguču, zmagoviti gol za gostitelje pa je tri sekunde pred koncem dosegel David Kovačič. Pri zmagovalcih sta bila najučinkovitejša Kovačič (7) in Rok Setnikar (5), pri gostih pa Josip Šarac (5), Jaka Malus, Gal Marguč in Branko Vujović (po 4). »To je največja zmaga Ribnice, odkar jo treniram. Tekmo bi lahko v svojo korist odločili že prej, vendar nismo bili dovolj zbrani. Toda morala nam ni padla kljub trem zgrešenim sedemmetrovkam, zmaga pa je zaslužena,« je dejal ribniški trener Siniša Markota. Njegov stanovski kolega Branko Tamše je bil po prvem ligaškem porazu svoje ekipe po oktobru 2015 proti Mariboru besen kot ris: »To ni bil rokomet, to je bilo mesarsko klanje. Ribničanom je na žalost dovoljena tako groba igra, mi pa imamo zaradi tega poškodovane kar tri igralce.«