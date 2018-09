#video Kobilo iz Črnuč naj bi pokončal virus zahodnega Nila

Kaže, da imamo v Sloveniji ob ljudeh in pticah prvi primer okužbe z virusom zahodnega Nila tudi pri konjih. Sum nanjo je pri devetnajst let stari kobili iz Črnuč postavil veterinar, potem ko se je žival minuli petek začela tresti, delovala je zaspano in drgetale so ji mišice.