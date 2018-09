Zametki podjetniške zgodbe družbe, ki sledi razvojnim ciljem pod sloganom »GKN – Gradimo kulturo najboljših«, segajo v leto 1986, ko se je v Zrečah rodila ideja o ustanovitvi programa za proizvodnjo homokinetičnih zglobov in tripod. Vlagatelji Unior Zreče, Autocommerce Ljubljana, IMV – Industrija motornih vozil Novo mesto in Uni-Cardan (GKN) Offenbach so sklenili licenčno pogodbo ter zgradili novo proizvodno dvorano, v kateri je leta 1987 stekla serijska proizvodnja. Z razpadom jugoslovanskega trga leta 1991 je podjetje izgubilo edinega kupca, Zastavo iz Kragujevca.

Pomemben mejnik in začetek rasti

Po dveletnem obdobju negotovosti, v katerem so se osredotočili na proizvodnjo rezervnih delov, je leta 1993 proizvodnja znova oživela z izdelovanjem polgredi za novega kupca – Revoz iz Novega mesta. Po dveh spremembah lastništva je GKN leta 1998 postal edini lastnik, kar predstavlja pomemben mejnik v zgodovini podjetja. Obdobje od leta 1999 do 2008 so zaznamovali širitve, strojne posodobitve, večanje obsega poslovanja, obnova strojnega parka in investicije v nakup dodatnih strojev, od leta 2010 naprej pa poleg dodatnih posodobitev še osvajanje novih proizvodov, trgov in kupcev. Med slednjimi so proizvajalci vozil na sprednji pogon Fiat, Renault, Dacia, Suzuki, Ford in JLR (Jaguar Land Rover) ter podjetja GKN v svetovnem merilu.

Rezultat razvojnih prizadevanj so strma letna rast prodaje, povečevanje števila zaposlenih in pričakovani dobiček za lastnika – mednarodno inženirsko skupino GKN iz Velike Britanije. Leta 2013 je prodaja GKN Driveline Slovenija znašala 57 milijonov evrov, v letu 2017 pa kar 82 milijonov, kar predstavlja skoraj 44-odstotno povečanje. Kot pove direktor Peter Smole, pričakujejo letos nadaljnjo, 23-odstotno rast prodaje v višini več kot 100 milijonov evrov, povečanje števila zaposlenih na 450, uvajanje novih projektov in povečanje fizičnega obsega proizvodnje, kar jim omogočajo realizirane investicije iz leta 2017 in novi projekti. Strateški izziv podjetja ni le ustvarjati večjo prodajo, ampak postati center odličnosti za driveline produkte v jugovzhodni Evropi znotraj skupine GKN. Ključno vlogo pri tem bodo imeli veliki avtomobilski proizvajalci in seveda zaposleni, ki z različnimi metodami izboljšujejo poslovne in proizvodne procese.