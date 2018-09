Prihodnji teden bo v mestu zadišalo po pečenem kostanju. Zelene utice, v katerih ljubljanski kostanjepeki pečejo in prodajajo kostanj, bodo vrata odprle 5. oktobra, kostanj pa bodo najemniki javnih površin lahko prodajali do 31. januarja. Letos je ljubljanska mestna občina za peko kostanja namenila osem lokacij, iskanja najemnikov pa so se sredi septembra lotili z objavo javnega razpisa. Prejeli so enajst prijav, a tudi letos so nekatere lokacije bolj priljubljene od drugih. Medtem ko si v uticah v ožjem mestnem središču želi kostanj peči več kostanjepekov, kot je predvidenih lokacij, so od Stare Ljubljane nekoliko bolj oddaljene hiške za peko kostanja po prvem razpisu še brez najemnikov.

Najdražje lokacije najbolj zaželene

Za peko in prodajo kostanja so na občini letos predvideli prostorčke ob trafiki na Prešernovem trgu, blizu brvi na Cankarjevem nabrežju, na Bregu, v parku na Miklošičevi cesti, za avtobusnim postajališčem Ajdovščina na Slovenski cesti, nasproti tržnice v Mostah, nasproti Gospodarskega razstavišča in pred Halo Tivoli. Kot smo že poročali, je občina decembra lani zaradi odpiranja konkurence, kot so navedli v obrazložitvi, nekoliko znižala občinsko takso, ki jo morajo plačati najemniki javnih površin, na katerih potem postavijo utice za peko in prodajo kostanja. Če so lani kostanjepeki plačali od 500 do 13.000 evrov občinske takse, se ta letos giblje med 600 in 9000 evri.

Najdražja lokacija sicer tudi po spremembi občinske takse ostaja Prešernov trg, kjer na občini za štirimesečni najem pričakujejo 9000 evrov. Navkljub najvišji ceni lokacija ob stičišču Prešernovega trga s Petkovškovim nabrežjem tudi letos ostaja med najbolj zaželenimi. Na občini so namreč prejeli skupno enajst prijav, od tega po tri ponudbe za najem lokacije na Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju (3500 evrov občinske takse), medtem ko sta po dve prijavi prispeli za najem prostora na Bregu (3500 evrov takse) in ob Miklošičevi cesti (1500 evrov takse). En ponudnik se je prijavil za prodajo pečenega kostanja ob Zaloški cesti (500 evrov takse).

»Za lokacije Prešernov trg, Cankarjevo nabrežje in Breg so ponudniki imeli enako število točk, zato bomo izvedli žreb,« so nadaljnji potek izbora kostanjepekov v središču mesta pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Ob tem so dodali, da je imel eden od dveh kandidatov za najem lokacije na Miklošičevi cesti več točk, zato za to lokacijo žreb ni potreben.