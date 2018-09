Pred tem je Kickla opozicija ponovno ostro kritizirala zaradi internega elektronskega sporočila, v katerem je ministrstvo policiji svetovalo, naj z določenimi mediji omeji stike zgolj na zakonsko predvideni obseg. V sporočilu, ki je zanetilo afero, piše, da naj bi policija v sporočilih za javnost navajala državljanstvo in status bivališča osumljenca kaznivega dejanja ter da naj bi okrepili obveščanje javnosti o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost.

»Predstavljate resno grožnjo svobodi medijev v tej državi,« je dejala poslanka Niki Scherak iz vrst liberalnega Neosa pred glasovanjem. Ministra je obtožila, da si je za zgled vzel madžarskega premierja Viktorja Orbana, italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sicer pa so bili kritični tudi v vladnih strankah. Kickl je v parlamentu zagotovil, da noben državni organ ne postavlja pod vprašaj svobode medijev in izražanja mnenj ter da ni naročil spornega sporočila. Po njegovih besedah ga je spisal tiskovni predstavnik ministrstva na lastno pest in je tako odgovoren za to. dpa