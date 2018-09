V Eko Taxiju so ob tem dodali, da vsako leto na Hrvaškem za malignimi bolezni zboli več sto tisoč oseb, med njimi tudi otroci.

Odločili so se, da bodo otrokom in njihovim staršem z območij Zagreba, Splita in Dubrovnika ponudili varen in hiter prevoz na zdravljenje, da bi tako otroci bili čim manj izpostavljeni morebitnimi nalezljivim boleznim ter zaščitili njihov imunski sistem, ki je med zdravljenjem malignih bolezni praviloma šibak.

Obenem želijo okrepiti zavest o težavah, ki jih povzročajo maligne bolezni, s katerimi se bojujejo številne družine na Hrvaškem.

V Zagrebu sodelujejo tudi z društvom za pomoč otrokom in družinam, ki se soočajo z malignimi bolezni, Krijesnica. Članom društva ponujajo celoletni 10-odstotni popust na prevoze s taksijem.