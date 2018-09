Črt Batagelj in Matej Ahlin: Alter je še vedno mladinska kultura

V Ljubljani obstaja kar nekaj organizatorjev prireditev z alternativno glasbo, kot so punk, hardcore in vse možne zvrsti metala, od death in stoner do trasha, grinda, dooma, brutala ter še česa. Dirty Skunks (alias Vesela dihurčka) oziroma Matej Ahlin in Črt Batagelj sta ena izmed njih. Pa vendar specifično prepoznavna. Po tem, da po mestu lastnoročno lepita plakate. No, od nedavnega ne več. Kar je tudi osnovni razlog za ta pogovor. Po 17 letih sta si omislila mlajša pomočnika. Trdo delo. Kar kdo drugi naredi z enimi dogodkom v Stožicah, onadva naredita za približno 60 prireditev na leto, v dvoranah za 200, 300, 1000 ljudi, kdaj samo za 25.