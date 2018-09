Zato mu kar predlagam, naj opravi naslednji sprejemni izpit.

Pred nekaj leti se je novinar Ciril Brajer na vse pretege mučil, da bi privlekel na plano »izginule pištole«, ki so bile pripeljane v Slovenijo iz Češke 20. 5. 1993 na brniško letališče. Ničesar se ni dalo ugotoviti. Kot se spominjam, mu je policija odgovorila, da o tej zadevi ni nobenega podatka. Ker se je obrnil tudi name, je nekaj dobil v arhivu obrambnega ministrstva (Mors), epiloga pa ni bilo.

Na ta dan, 20. 5. 1993, sem bil namreč dežurni na varnostnoobveščevalni službi ministrstva (Vomo) in vem, da je varnost prevoza z brniškega letališča v notranjost države zagotavljala varnostna služba kranjske izpostave. Zapleti so bili že na Brniku, ker namestnik komandirja ni dopustil prehoda meje brez dokumentov. Pištole naj bi bile na Brniku preštete. 1640 naj bi jih bilo v 164 zabojih – znamke Češka zbrojovka kalibra 9. Po nekakšni urgenci so bile pištole pripeljane v skladišče Morsa v Roje, pa se je spet zapletlo, ker skladiščnik tovora ni hotel sprejeti, ker ni bilo dokumentov. Od tu naprej je za pištolami izginila vsaka sled.

Dr. Črnčec se bo strinjal, da pištola ni vrtalni stroj in da je njen namen ubijati. Zato predlagam, da kot bivši direktor OVS in Sove ugotovi, kje so te pištole. Kot državni sekretar za nacionalno varnost ima verjetno ta pooblastila, če ne, je vse brez zveze. So pištole ostale v Sloveniji ali pa je bila z njimi opravljena kakšna navadna in nedovoljena trgovina z orožjem? Skrbi me namreč, da se je z njimi oborožila kakšna paravojaška združba.

V pomoč je podatek, ki sem ga kot operativec ugotovil 10. 2. 1995, da je bil za pištolo ČZ 9 mm ser. št. MV 1544 dne 14. 9. 1994 izdan orožni list. Pištola je bila osebi z orožnim listom podarjena, in to ne edina.

V pričakovanju odgovora vas pozdravljam.

Vid Drašček, Vrhnika