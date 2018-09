Ali so torej bile državne inštitucije, SDK in Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in njihove ugotovitve o oškodovanju podjetja res nestrokovne, neverodostojne, torej neustrezne in odveč, da jih je lahko zanemarilo tožilstvo in posledično še pravosodje? Vse pred očmi političnih strank, zakonodajne in izvršne oblasti.

Ali ni to mogoče le primer suma, da je tožilstvo zatajilo, politika pa tudi?

Franc Mihič, Ribnica