Hrvati so spet evforični zaradi nogometa, tokrat zaradi Luke Modrića. Njegova lovorika najboljšega igralca sveta je zbudila domišljijo južnih sosedov in na portalu 100.posto so objavili anketo z vprašanjem, kaj je največji hrvaški izum vseh časov: kravata, kemični svinčnik, ki ga je izumil Slavoljub Penkala, izmenična elektrika (Hrvat je bil seveda tudi Nikola Tesla), padalo, ki ga po hrvaški zgodovini ni izumil Leonardo da Vinci, temveč Faust Vrančić, in ne nazadnje, ali ni morebiti največji hrvaški izum Luka Modrić.

Ne gre dvomiti, da bo zmagal slednji. Tako kot je njegova opuščena in napol podrta hiša v vasici Modrići pri Obrenovcu, nekje v podvelebitskem zakotju, postala turistična atrakcija, pred katero se fotografirajo tako Hrvati kot tujci, največkrat oblečeni v dres hrvaške reprezentance, na pragu hiše pa puščajo navijaške šale in cvetje. Čeprav je tam Modrić živel le pet let – dovolj, da so ga posneli, kako pase ovce – ni pozabil na svoje bivše sokrajane ter je leta 2013 vsem poslal vstopnice za ogled tekme med Srbijo in Hrvaško v Zagrebu. Kar je res simbolična gesta, saj so mu deda ubili prav Srbi, nakar je oče družino poslal v Zadar, kjer se je začela Modrićeva nogometna zgodba.

Soproga pogajalka in kritičarka

Ta bi bila lahko drugačna, če ne bi srečal Vanje Bosnić, svoje sedanje soproge. Ob podelitvi nagrade Fife za najboljšega nogometaša je seveda soproga skupaj s sinom Ivanom in hčerko Emo blestela na zeleni preprogi. Najmanjšo hčerko Sofijo, staro leto dni, sta pustila doma. Ob tem zanimivost: medtem ko so bili preostali člani družine oblečeni v črno, se je svetila rdeče-bela hčerkina obleka. To pa ni prvič, da je družina uporabila tak modni stil: skoraj identično so bili oblečeni tudi na lanski podelitvi nagrad. Vanja Modrić, ki je tri leta starejša od moža, je sicer ena redkih nogometnih soprog, ki nimajo svojega računa na instagramu in javno ne razkazujejo svojih modnih oblek ali bikini postave. Je pa zato toliko pomembnejša v zgodbi moževega uspeha in nič čudnega ni, da se je Luka Modrić prav njej zahvalil v govoru ob prejetju nagrade, češ da brez nje in družine ne bi bil isti nogometaš.

Spoznala sta se, ko je igral v Dinamu. Vanja, hčerka računovodje Dinama, je delala v Mamićevi športni agenciji. Z Modrićem sta se sprva slišala le po telefonu, a ko sta se prvič srečala v živo, sta se zapletla v triurni pogovor. Skupaj sta začela živeti leta 2006, v njenem stanovanju, ki ga ji je kupila mama, saj je Luka Modrić tedaj živel kot podnajemnik. Nemudoma je postala ne le njegovo dekle, temveč tudi športna svetovalka, saj je že tedaj v enem redkih intervjujev razlagala, kako je prav ona največja nogometaševa kritičarka in da vedno skupaj analizirata posnetek vsake tekme. Vanja je bila tudi tista, ki je Luko pregovorila, naj zapusti Dinamo, češ da je premajhen za njegov talent. Istočasno je zapustila delo v Mamićevi agenciji in postala Lukova osebna menedžerka. Prav ona je tista, ki se je pogajala o pogodbi s Tottenhamom in kasneje z Realom iz Madrida. Seveda se je z njim selila, a poročila sta se šele leta 2010, tri tedne pred tem, ko se jima je rodil sin Ivano. Poroka je bila skromna, nevesta niti ni imela bele obleke, poročila pa sta se kar na matičnem uradu v Zagrebu.

Vanja Modrić bolj ali manj odloča o vsem, kar je povezano z moževo kariero. Ker sta skupaj v dobrem in slabem, sta letos aprila skupaj odšla na špansko sodišče, kjer so ju obtožili utaje davkov, ker sta podjetje Ivano SARL odprla v Luksemburgu, kjer plačujeta le odstotek davka na dobiček, s tem, da lahko ona njegov lik uporablja v oglaševalske namene velikih blagovnih znamk. S španskimi oblastmi sta se pogodila in plačala milijon evrov davka, da sta se izognila zaporni kazni.