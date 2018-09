Prvi mož energetske družbe v državni lasti Qatar Petroleum Saad al Kaabi je na novinarski konferenci povedal, da namerava država do leta 2024 povečati proizvodnjo za dodatnih deset odstotkov, to je s 100 na 110 milijonov ton letno. Že lani poleti je Katar napovedal povečanje obsega proizvodnje za 30 odstotkov. »Te nove zmogljivosti bodo še okrepile naš položaj največjega proizvajalca in izvoznika utekočinjenega naftnega plina na svetu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kaabi.

Povečanje proizvodnje bo po njegovih besedah prispevalo tudi h gospodarski rasti Katarja in spodbudilo tako ekonomski kot splošni razvoj države. Kmalu potem, ko so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn 5. junija lani zaradi domnevnega podpiranja terorizma prekinili diplomatske stike s Katarjem, je Doha sporočila, da namerava za 30 odstotkov povečati proizvodnjo na ogromnem Severnem polju, največjem plinskem polju na svetu, ki ga deli s Teheranom.

Katar očitke o podpiranju terorizma vztrajno zanika in svoje sosede obtožuje, da želijo doseči spremembe režima. Kaabi je danes dejal, da je odločitev o povečanju proizvodnje povsem ekonomske narave. Ravno zemeljski plin je zaslužen za to, da je Katar danes ena najbolj bogatih držav na svetu.