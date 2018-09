Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. Soobtoženega Mateja Lesjaka tožilstvo bremeni pomoči pri ščuvanju k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi bil novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde. On naj bi bil tudi tisti, ki je shod posnel in poskrbel, da so posnetki prišli v javnost.

Šiško je v priporu od 12. septembra, dan pred tem pa je v izjavi za medije v Mariboru povedal, da je šlo pri spornem postroju le za provokacijo. Poudaril je, da na postroju, katerega posnetki so se pojavili na družbenih omrežjih, niso imeli pravega orožja, temveč le airsoft replike.

Kot je poročal časnik Večer, ki se sklicuje na neuradne navedbe, je Šiško tudi v torek pred preiskovalno sodnico ponovil, da je šlo zgolj za provokacijo, s katero je želel pokazati, kako delujejo politika, mediji in varnostno-obveščevalni sistem v Sloveniji.