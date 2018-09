Poslanci so besedilo zakona v drugem branju potrdili s 326 glasovi za in 59 proti, eden pa se je vzdržal. Drugo branje je v ruskem zakonodajnem postopku ključno. Sledila bosta še tretje branje v dumi in potrjevanje v zgornjem domu, ki pa sta zgolj formalnost. Zakon bo moral s podpisom dokončno potrditi še Putin.

Predlog je sprva predvideval, da bi se ženske namesto pri 55 letih upokojevale pri 63. Vendar je predsednik avgusta predlagal zvišanje upokojitvene starosti samo za pet let, na 60 let. Petletno zvišanje upokojitvene starosti za moške na 65 let je v predlogu že od začetka. Ukrep bo začel veljati leta 2019, zvišanje pa bo postopno. Sindikati medtem opozarjajo, da številni ne bodo živeli dovolj dolgo, da bi lahko sploh prejemali pokojnino. V Rusiji sicer pričakovana življenjska doba za moške po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 66, za ženske pa 77 let.

Pokojninska reforma je po vsej Rusiji sprožila proteste, na katerih nasprotujejo predvsem zvišanju upokojitvene starosti. Ruskemu predsedniku in vladajoči stranki Enotna Rusija je zaradi reforme padla tudi javnomnenjska podpora, kar se je odrazilo v slabem rezultatu na nedavnih regionalnih volitvah.

V torek so sicer nasprotniki reforme sporočili, da so v predsednikovem uradu vložili peticijo, v kateri zahtevajo opustitev reforme. Podpisalo jo je okoli milijon ljudi.