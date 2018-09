To je bila ura demokracije, kar pomeni, da je treba računati tudi na poraze, je izjavila kanclerka Angela Merkel neposredno po izvolitvi razmeroma malo znanega Ralpha Brinkhausa za predsednika skupnega poslanskega kluba obeh nemških krščanskodemokratskih strank (CDU in CSU). Če naj bi ta izjava zmanjšala pomen dogodka, je kanclerkin obraz govoril nasprotno. Nič nenavadnega, kajti prvič po trinajstih letih je poslanci konservativne Unije v tako pomembni (kadrovski) odločitvi niso uslišali. Še več, nezaupnica Volkerju Kauderju, njeni podaljšani roki v bundestagu vse od leta 2005, ki sta ga pred glasovanjem kanclerka in predsednik CSU in notranji minister Horst Seehofer družno podprla, je tudi svojevrstna posredna nezaupnica Angeli Merkel.

Splošno presenečenje

Izid običajno rutinskega (tajnega) glasovanja o vodji poslanskega kluba, prvič po 45 letih z dvema kandidatoma, ni presenetil le Merklove, temveč tudi njene siceršnje kritike iz CDU, koalicijske socialne demokrate in opozicijo ter seveda tudi javnost. Brinkhaus si je v devetih letih, kolikor je poslanec, pridobil ugled z nastopi ob proračunskih in fiskalnih temah (po poklicu je davčni svetovalec), bolj ali manj tiho pa je bil ob vseh drugih temah. Niti v poslanskem klubu niti v stranki za svojo kandidaturo ni imel zaledja. Povedano drugače: vodja poslanskega kluba se je pred manj kot mesecem za kandidaturo odločil kot klasični prosti strelec. Prav tako niti do sedaj niti v svojem programu ni kritiziral Merklove, pač pa je obljubil zgolj sveži veter. To je bilo očitno dovolj splošno, da so zanj poleg siceršnjih kritikov kanclerke iz bavarske CSU in kroga CDU okrog zdravstvenega ministra Jensa Spahna glasovali tudi tisti poslanci, ki si ne stranke ne vlade brez Merklove še ne znajo predstavljati. Pri njih je nekaj zadnjih kanclerkinih potez vzbudilo nelagoden občutek, da se velika koalicija daleč preveč ukvarja sama s seboj, veliko premalo pa s tistim, kar je v programu napovedala.

Najzgovornejši primer tega je zadeva Maassen, torej odziv Merklove in Seehoferja ter potem še predsednice socialnih demokratov Andree Nahles na izjave predsednika urada za zaščito ustave ob divjanju neonacistov v Chemnitzu. Hans-Georg Maassen je namreč najprej v obeh pristojnih odborih bundestaga dobil podporo, po nekaj dnevih pa se je koalicijska trojica zaradi negodovanja javnosti vendarle odločila, da ga zamenja, a tako, da ga prestavi na boljše plačano mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu. To je tako razkačilo socialne demokrate, da sta Merklova in Seehofer na hitro imenovala Maassena zgolj za posebnega svetovalec z enako plačo kot do sedaj.

Merklova se je za prvotno odločitev javno opravičila, a je zaplet pokazal, kako zelo je njena avtoriteta že načeta, pa tudi, da je vsa koalicijska vlada opravilno ohromljena. Z izvolitvijo Brinkhausa, ki si je v prvih izjavah prizadeval ustvariti vtis, da njegova zmaga nima zveze z nezadovoljstvom z Merklovo, so kanclerkino avtoriteto dodatno spodkopali še poslanci njene lastne stranke. Angela Merkel je dobila jasno znamenje, naj pravočasno poskrbi za urejen prenos oblasti.