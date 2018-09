Nekaj pred tem je bil v znanstveni reviji Nature Medicine objavljen tudi dosežek na kliniki Mayo v Minnesoti, ko je paraliziran moški s pomočjo elektronskega vsadka ponovno shodil. Znanstveniki v raziskovalnem centru za poškodbe hrbtenjače Univerze Louisville v Kentuckyju so že leta 2014 sporočili, da so pri nekaterih pacientih uspeli s pomočjo elektrostimulacij doseči, da so znova dobili občutek v paraliziranih okončinah.

Zdaj pa so objavili, da jim je po več mesecih eksperimentalnega programa rehabilitacije uspelo pri dveh pacientih doseči, da hodita s pomočjo hojice ali palice, dva pa lahko vstaneta oz. se usedeta. Tega prej niso mogli. To so znanstveniki dosegli s pomočjo elektrode v hrbtenjači, povezane z računalniškim vsadkom v trebušni votlini, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Dva pacienta, ki zdaj lahko hodita, imata tudi nekaj občutka v telesu pod poškodovanim delom hrbtenjače. Raziskovalci sicer priznavajo, da ne razumejo povsem fizioloških mehanizmov, vendar se zdi, da se nevroni v hrbtenjači lahko reorganizirajo in »naučijo hoditi na novo«. »Hrbtenjačo lahko ponovno naučimo, da deluje, čeprav je zaradi poškodbe ločena od možganov,« je za ameriško televizijsko mrežo NBC News povedala vodja centra v Kentuckyju Susan Harkema.

Za televizijo je spregovorila tudi Kelly Thomas, ena od dveh pacientov, ki je ponovno shodila. Kot je dejala, so bili njeni prvi novi koraki čustven mejnik v rehabilitaciji, ki ga ne bo nikoli pozabila. »Najprej sem hodila s pomočjo trenerjev, nato pa, ko so prenehali, sem nadaljevala sama,« je opisala trenutek. Zdaj živi doma, kjer se lahko premika iz sobe v sobo ali pa gre s pomočjo hojice tudi ven. To lahko naredi s pomočjo električnega stimulatorja, ki ga mora aktivirati z daljinskim upravljavcem. Še vedno pa vsak korak od nje zahteva velikanski napor, še navaja AFP. »Ne gre za hitro okrevanje po paralizi,« je dejala Thomasova za CNN. »Vendar pa me zdaj ne more nič ustaviti. Začela sem nekaj, kar naj bi bilo nemogoče. In uspelo mi je, da je mogoče,« je še dejala.