V zavodu Šport Ljubljana so ob začetku del obljubili izboljšave in posodobitve objektov. Dela so tako med drugim obsegala izolacijo fasade in stropov, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in toplotne črpalke, prenovo kotlarne ter obnovo razsvetljave. Občina je energetsko prenovo plavalnega dela Tivolija izvedla, ker želi doseči zmanjšanje porabe energentov in dvigniti uporabo obnovljivih virov energije ter posledično znižati emisije toplogrednih plinov.

Dela na športnem objektu v Tivoliju sicer spadajo v sklop širše energetske prenove stavb v lasti občine. Za ta namen je občina aprila lani sklenila javno-zasebno partnerstvo z družbama Petrol in GGE, ki predvideva sanacijo 48 objektov, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne inštitucije, športni objekti in objekti mestne uprave.

Vrednost naložbe v vse predvidene objekte brez DDV je ocenjena na 14,9 milijona evrov, pričakovani letni prihranek zaradi zmanjšane porabe energentov pa na milijon evrov. Sezonske vstopnice, ki so bile zamrznjene za čas sanacije, so se z otvoritvijo sezone 17. septembra avtomatsko odmrznile in bodo veljale do vključno 21. oktobra.

Danes, jutri in v petek od 8.30 do 10.30 bo brezplačno tudi drsanje v Tivoliju.