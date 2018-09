Zetsche je bil na položaju glavnega izvršnega direktorja koncerna 13 let. Po zaključku vodenja Daimlerja in enote za izdelavo osebnih vozil Mercedes si bo vzel dve leti »za umiritev«, nato pa bo prevzel vodenje nadzornega sveta koncerna in tam zamenjal Manfreda Bischoffa, ko mu bo leta 2021 potekel mandat, so še sporočili iz Daimlerja. 65-letnemu Zetscheju bi pogodba izvršnega direktorja Daimlerja sicer potekla konec prihodnjega leta, tako da se bo s položaja umaknil le dobrega pol leta prej.

Daimler je trenutno sredi temeljite strukturne prenove v tri samostojne pravne osebe pod eno krovno družbo; eno podjetje bo skrbelo za proizvodnjo osebnih in kombiniranih vozila, drugo za izdelavo tovornih vozil in avtobusov, tretje pa bo skrbelo za finance koncerna. Skupščina koncerna naj bi prenovo potrdila 22. maja prihodnje leto. Takrat naj bi Zetsche tudi zaključil svoje vodenje koncerna.