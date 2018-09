Člani švicarskega orkestra Camerata of Léman so bili na ženevskem letališču, da bi poleteli do Benetk, ko so ugotovili, da je bil njihov let prestavljen za eno uro. Čas so si krajšali z glasbo. Spontano so zaigrali Vivaldijeve Štiri letne čase in s tem razveselili tudi ostale čakajoče potnike. Ti so nemudoma segli po svojih telefonih in intimen koncert podelili s svetom.