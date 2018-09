Za dvajseti rojstni dan je dobil dvajset nageljnov in invalidski voziček. Jože Okoren je že peti mandat predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Sodeloval je na treh paraolimpijskih igrah in številnih svetovnih in evropskih prvenstvih. Poleg košarke je bila njegova paradna disciplina met diska, s katerim je osvojil srebrno in bronasto olimpijsko medaljo ter bil vrsto let evropski rekorder.

Okoren je minuli teden dopolnil 70 let. Pred 50 leti so mu po operaciji hrbtenice, po kateri je ostal hrom, na invalidski komisiji dali vedeti: »Pacient