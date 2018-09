Gorenjska se lahko pohvali, da stoji na njenem ozemlju naša najvišja gora Triglav, da tam izvira najdaljša slovenska reka Sava, v Vrbi pa se je rodil naš največji pesnik France Prešeren. Regija, v kateri živi danes deset odstotkov slovenskega prebivalstva, je odprta v smeri severozahod–jugovzhod ter se proti Kranju in Ljubljani razširi v široko ravnico, kjer sta se razvila industrija in kmetijstvo. Prometne povezave s prestolnico so dobre. Gorenjska je regija naravnih lepot, zato ne preseneča, da jo obišče največ turistov pri nas (24 odstotkov) in je prva po številu turistični