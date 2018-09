Biti mama ali ne biti mama? Še pred 50 leti je bilo to vprašanje redko kot avokado na našem krožniku, na začetku preteklega stoletja in prej se najbrž niti porajalo ni, danes se vsaka peta ženska v zahodnem svetu odloči za življenje brez otrok, po lastni volji. Vprašanje, otroci da ali ne, začne pogosto kljuvati posameznika, ko prestopi 30. leto starosti in si začnejo njegovi prijatelji ustvarjati družino, vedno pogostejši pa so tudi pritiski okolice in navsezadnje medijev s stereotipnimi predstavami mater kot najsrečnejših žensk, ki so polno izpolnjene šele, ko v naročju držij