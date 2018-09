Avtorji dokumentarnega filma, ki je nastal pod okriljem National Geographic, trdijo, da se je let MH370 8. marca leta 2014 zaključil s hitrim in sunkovitim spiralnim padcem v morje.

Boeing 777 je imel med rutinskim letom iz Kuala Lumpurja v Peking na krovu 227 potnikov in dvanajst članov posadke, ko je skrenil s poti na jug nad Indijski ocean, dokler mu ni sčasoma zmanjkalo goriva. Konec julija so malezijske oblasti objavile poročilo, v katerem so na tisoč petsto straneh pojasnile, da še vedno ne vedo, zakaj je letalo izginilo. Sicer so opozorile na številne napake kontrolorjev zračnega prometa v času nesreče tako v Maleziji kot v Vietnamu, postregli z razlago, da je letalo verjetno razpadlo v zraku, na tla pa so priletele le razbitine, niso pa podali odgovorov na to, kje, kdaj in zakaj je do nesreče prišlo ter kako je potekala. Dan po objavi »praznega« poročila je odstopil tudi generalni direktor malezijske agencije za civilno letalstvo Azharuddin Abdul Rahman.

Letalo naj bi se razletelo ob pristanku v ocean Nov dokumentarni film, ki ga bodo v sklopu serije Drain The Oceans na National Geographic premierno prikazali v četrtek, pa trdi, da je bilo med strmoglavljenjem letalo še nepoškodovano, razletelo naj bi se ob pristanku v ocean, v katerega je priletelo v spiralnem sunku. Ustvarjalci filma pojasnjujejo, da je bilo letalo neposredno pred padcem na avtomatskem pilotiranju, zaradi primanjkovanja goriva pa naj bi se kot prvi izčrpal desni motor. Avtomatski pilot naj bi se nato sam prilagodil okvari enega motorja, ko je popustil še levi motor. Ustvarjalci dokumentarnega filma, ki so celotno nesrečo ponazorili z grafiko, trdijo, da je levi motor ugasnil dve minuti za desnim, kar je sprožilo, da se je letalo zavrtelo v levo smer. Potem naj bi začelo padati pod kotom 45 stopinj z levim krilom letala skoraj čisto vertikalno na ocean. Ustvarjalci navajajo tudi, da preostanki razbitin letala še vedno počivajo na dnu Indijskega oceana, čeprav jih med pregledovanjem 120 tisoč kvadratnih kilometrov oceana preiskovalci niso našli. Našli so le tiste delce, ki so priplavali na različne obale oceana, nekaj jih je bilo na otokih Reunion, Mauritius in obali Tanzanije, nekaj kosov za katere so »skoraj prepričani«, da pripadajo malezijskemu letalu, pa tudi v Mozambiku, Republiki Južna Afrika in na Madagasskarju.