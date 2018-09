Zaradi suma, da so se v policijo v Acapulcu infiltrirali pripadniki mamilarskih kartelov, so mehiški marinci, zvezna policija in policija zvezne države Guerrero izvedli kopensko in letalsko operacijo v okolici sedeža lokalne policije, so sporočile tamkajšnje oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aretirali so dva policijska poveljnika, ki sta obtožena umora, in načelnika avtocestne policije zaradi nošenja orožja brez dovoljenja. Preiskujejo celotno tamkajšnjo policijo. Nadzor nad njo je prevzelo ministrstvo za varnost zvezne države.

"Ta odločitev je bila posledica naraščanja kriminala v občini in popolne odsotnosti ukrepanja policije proti temu problemu," so sporočile oblasti zvezne države Guerrero, kjer leži letoviško mesto.

Zaradi nizkih plač in slabe izurjenosti so lokalni policisti lahka tarča kartelov. Med drugim naj bi jim ponujali denar, da bi upoštevali vodje kartelov, če tega ne storijo, pa jim grozijo s smrtjo.

Acapulco je priljubljen med bogatimi in slavnimi, vendar pa je postal žrtev mamilarskih kartelov, pri čemer je za mesto značilna visoka stopnja umorov. Lani so na 100.000 prebivalcev zabeležili 103 umore, kar je ena najvišjih stopenj v Mehiki. Guerrero pa sodi med najbolj nasilne mehiške zvezne države, navaja AFP.