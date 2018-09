»Ne priznam krivde,« so po pisanju časnika Večer mariborski okrajni sodnici Karmen Krajnc eden za drugim zatrjevali 29-letni Matej Grenko, 45-letni Goran Mlakar, 32-letni Zoran Žilarević, 32-letni Darko Radović in 33-letni Sergej Mirjanić.

Predobravnavni narok zoper 36-letnega Danijela Polšeta je sodnica preložila na prihodnji teden na predlog tožilke, saj se je obdolženi pripravljen pogajati s tožilstvom o morebitnem priznanju krivde. 35-letnega Davorja Hrgića pa na sodišče ni bilo - poslal je sporočilo z zdravniškim potrdilom, da je nekaj mesecev nesposoben za udeležbo na sojenju.

Sedmerica se mora zagovarjati zaradi dogodka pri mariborski tržnici, kjer se je 7. januarja letos steplo več ljudi, pri tem pa je bil zaboden 25-letnik, ki je tri dni kasneje umrl v bolnišnici. Žrtev naj bi bila v skupini skupaj s sedmerico obdolženih, ki so tistega večera na Koroški cesti napadli drugo skupino.

Kdaj se bo začelo sojenje, ni znano

Tožilka obdolženim očita, da so 7. januarja letos okoli 5.30 pretepali skupino petih posameznikov ter jih spravljali v podrejen položaj. Dva od napadenih sta bila lažje poškodovana. Tožilka je prepričana, da so bili napadeni v podrejenem položaju, saj je bilo napadalcev več in so bili tudi močnejši, med napadenimi je bila celo ženska. V primeru, da bodo spoznani za krive, jim grozi zapor do treh let.

Kdaj se bo začelo sojenje, ni znano, saj mora sodnica najprej izpeljati vse predobravnavne naroke.

Še vedno tudi ni jasno, kdo naj bi bil odgovoren za smrt 25-letnika. Po poročanju časnika Večer so policisti kot krivca za smrt ovadili 35-letnega Vlada Bodirožo, ki je v omenjenem obtožnem predlogu za nasilništvo naveden kot napaden in lažje poškodovan. Tožilstvo je zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki se je končala s smrtjo, predlagalo uvedbo sodbe preiskave, a preiskovalni sodnik po navedbah tožilstva še ni zaslišal osumljenega in še ni izdal sklepa o uvedbi preiskave.