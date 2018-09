Po prvih ugotovitvah policije je voznik manjšega traktorja okoli 19. ure vozil po ozki gozdni poti, ko se mu je gozdna pot ugreznila, tako da je z traktorjem zdrsnil in se več deset metrov prevračal v dolino.

Takoj po nesreči sta k njemu stekla njegova sorodnika, ki sta bila v času nesreče v neposredni bližini in ga našla v grmičevju ob vznožju pobočja. Vse do prihoda reševalcev na kraj dogodka sta ga oživljala, kmalu so jima na pomoč prihiteli tudi gasilci z Mosta na Soči in Tolmina ter člani Gorske reševalne službe Tolmin in reševalci iz Zdravstvenega doma Tolmin. Poškodbe 59-letnega traktorista pa so bile tako hude, da oživljanje ni bilo uspešno.

Tolminski gasilci so dele traktorja zavarovali, da bi preprečili nadaljnje premikanje, deli razpadlega traktorja so se namreč začeli premikati in je obstajala nevarnost, da bi se odkotalili v dolino.

Policisti pa bodo na podlagi vseh izvedenih ukrepih in drugih ugotovljenih dejstev tragičnega primera podali ustrezen ukrep.