Poročilo ameriškega State Departmenta, ki temelji na pogovorih s 1024 odraslimi pripadniki omenjene manjšine, vsebuje podobna pričevanja kot poročila organizacij za človekove pravice, vendar se omeji na golo opisovanje dogodkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V poročilu se izognejo uporabi besed genocid in etnično čiščenje za opis množičnih ubojev Rohingov, muslimanske skupnosti v večinsko budističnem Mjanmaru, ki so živeli predvsem v zvezni državi Rakhine. Več kot 700.000 jih je pred nasiljem zbežalo v sosednji Bangladeš.

»Študija razkriva, da je bilo nedavno nasilje v državi Rakhine ekstremno, obsežno, široko razširjeno in usmerjeno v teroriziranje prebivalstva in izgon Rohingov,« piše v poročilu.

»Obseg in namen vojaških operacij nakazujeta, da so bile te dobro načrtovane in usklajene,« so poudarili v poročilu in dodali, da so storilci na nekaterih območjih uporabili taktike, ki so se končale s številnimi žrtvami. Med drugim so zapirali ljudi v hiše in jih nato zažgali, zbrali prebivalce vasi in streljali na njih ali potopili čolne, polne beguncev.

ZDA so na dogodku o Mjanmaru ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku, ki ga je pripravila Velika Britanija, napovedale novo pomoč za rohinške begunce, čeprav v zadnjem času močno omejujejo svojo humanitarno dejavnost. Ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley je sporočila, da jim bodo namenili za 185 milijonov dolarjev hrane, vode, zdravil in medicinske opreme ter druge nujne pomoči.