Agencija za okolje bo prihodnji mesec ponovno izvedla vzorčenje tal v Zalogu in okolici, kjer je julija lani na območju družbe Ekosistemi pustošil velik požar. Novo kontrolo onesnaženosti kmetijskih zemljišč je zahteval minister Jure Leben, potem ko je prejšnji teden skupaj z glavno inšpektorico za okolje Dragico Hržica obiskal nesanirano pogorišče v Zalogu.

Leben poudarja, da je skrb lokalnega prebivalstva o onesnaženosti tal v bližini pogorišča upravičena, so sporočili iz njegovega kabineta. »Predvidevamo lahko, da izcedne vode nesaniranega pogorišča še vedno ogrožajo tla in podtalnico,« je dejal. »Želim si, da bi krajanke in krajani Zaloga do sanacije živeli mirno in ne v strahu, kje lahko pridelujejo rastline in pasejo svoje živali.« Kot je še dodal, morata biti tako država kot lokalno prebivalstvo do sanacije pogorišča natančno seznanjena o kakovosti tal na vplivnem območju požara.

Civilna iniciativa opozarjala na izcedne vode

Leben je prejšnji teden ob obisku Zaloga predstavnikom občine Straža in civilne iniciative Zalog-Loke povedal, da je ministrstvo sprejelo interventni sanacijski program, potem ko družba Ekosistemi, ki se je v Zalogu ukvarjala z zbiranjem in predelavo nenevarnih odpadkov, do 10. septembra ni sanirala pogorišča. Ekosistemi so medtem dobili novega (hrvaškega) lastnika, a po besedah inšpektorice to na izdajo odločbe nima vpliva. »Stroške sanacije krije onesnaževalec,« je dejala.

Kako bo sanacija, ki jo vodi okoljski inšpektorat, potekala, minister še ni želel razkriti, znano pa je, da bo treba med drugim objaviti razpis za izvajalca odvoza odpadkov. Sama sanacija pogorišča, kjer je še vedno okoli 5000 kubičnih metrov ožganih odpadkov, se tako pred februarjem prihodnje leto najverjetneje ne bo začela.

Na nevarnost izcednih vod v Zalogu je Lebna (takrat še kandidata za ministra) in predsednika vlade Marjana Šarca z odprtim pismom v začetku septembra opozorila tudi civilna iniciativa. Ta je odgovorne na državni ravni po požaru redno pozivala k ukrepanju zaradi nujne, a neizvedene sanacije. Da je bila prebivalcem Zaloga in okolice kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja, je civilni iniciativi konec avgusta letos pritrdila tudi varuhinja človekovih pravic.

Požar, katerega vzrok naj bi bil po ugotovitvah policije samovžig, so gasilci pogasili po štirih dneh. Zaradi gostega dima so bližnje prebivalce za en dan evakuirali. Analize so nekaj dni po požaru pokazale, da so vrtnine na bližnjih vrtovih in krma neoporečne in varne (razen tistih, na katerih so vidne sledi saj in pepela), močno pa so bile onesnažene požarne izcedne vode. V njih so med drugim našli težke kovine, hormonske motilce in celo sledove zdravil. Izcedne vode so dosegle celo nekatere najbližje vodnjake.