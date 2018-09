Nekakovostno opravljeno delo izvajalca pri sanaciji jeseniške osnovne šole Toneta Čufarja je razlog, da je občina Jesenice odstopila od gradbene pogodbe z izvajalcem. Kot so včeraj sporočili z občine, se bo naložba nadaljevala po izboru novega izvajalca.

Javni razpis za energetsko sanacijo te šole je jeseniška občina objavila pred dvema letoma. Predvidena je bila zamenjava strehe in fasade šolskega kompleksa. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje ZIR, d. o. o. iz Ljubljane, ki je z deli začelo avgusta lani. Ocenjena vrednost obnove strehe je znašala 600.000 evrov, ki jih je občina v celoti zagotovila iz svojega proračuna, obnova fasade pa naj bi stala še dodatnih 550.000 evrov.

»Med investicijo, ki bi sicer morala biti dokončana že do konca leta 2017, je občina Jesenice kot investitor skupaj z nadzorom in predstavniki šole ugotavljala, da se dela kljub stalnim opozorilom ne izvajajo kakovostno in da so vgrajeni materiali neustrezni,« so zapisali na občini.

Škodo po slabem vremenu sproti odpravljala kar šola

V prostore šole je, kot so dodali na občini, ob slabem vremenu večkrat pronicala voda, nastalo škodo pa je sproti odpravljala kar šola sama. Ugotovitvam in opozorilom občine, nadzornika in šole o nekakovostni izvedbi del je z neodvisnim pregledom, ki ga je naročila občina, pritrdil tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije. »Njihove ugotovitve smo prejeli v začetku julija letos,« pravijo na občini.

Izvajalec je po ugotovitvah Zavoda za gradbeništvo Slovenije avgusta letos sicer začel s sanacijo že izvedenih del, a tudi ta niso bila izvedena strokovno in z ustrezno skrbnostjo in ne v dogovorjenem roku. »Občina Jesenice je bila zato kot skrben gospodar primorana sprejeti odločitev o odstopu od gradbene pogodbe z omenjenim izvajalcem in tako preprečiti nadaljnjo škodo. Včeraj dopoldne je izvajalec že pospravil gradbišče,« so sporočili z občine in dodali, da bodo poskrbeli, da bodo vse do zdaj izvedene pomanjkljivosti in nepravilnosti ustrezno odpravljene.

Projekt energetske sanacije največje jeseniške osnovne šole je jeseniška občina začela že leta 2013. Takrat so zamenjali okna in stavbno pohištvo, kar je stalo nekaj manj kot 700.000 evrov, občina Jesenice je zanje iz svojega proračuna prispevala 180.000 evrov. Ostali denar je prispevala država. Hkrati so pet toplotnih postaj zamenjali s tremi novimi, občina pa že od teh prvih ukrepov iz leta 2013 pri stroških ogrevanja prihrani približno 70.000 evrov na leto.