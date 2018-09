V Zajčji dobravi ob istoimenskem gostišču sta ljubljanska mestna občina in njen javni zavod Šport Ljubljana uredila nov trim otok. Mestne oblasti so otok športa danes odprle v sklopu aktivnosti, ki jih občina ta teden izvaja pod okriljem evropskega tedna športa. Opremljen je s šestimi napravami, med drugim rimsko klopjo, dvovišinsko bradljo, napravo za ogrevanje in napravo za orodno telovadbo. Ob trim otoku je tudi informacijska tabla z navodili, kako naj rekreativci te naprave pravilno uporabljajo.

»Vadba lahko poteka na eni napravi ali krožno na več oziroma vseh napravah, odvisno od želja in zmožnosti. Omogoča celovito vadbo, saj je otok športa zasnovan tako, da z vajami na napravah krepimo vse mišice,« je nekaj pozitivnih plati vadbe na otokih športa izpostavil Aljaž Šetinc iz Športa Ljubljana. Ob tem je dodal, da je vadba na trim otokih primerna za vse generacije.

Uredili še tri trim otoke Trim otok v Zajčji dobravi ni edina nova pridobitev, ki se je lahko veselijo rekreativci v glavnem mestu. Od konca julija, ko so v zavodu objavili razpis za izbor izvajalca del, so namreč na območju Ljubljane postavili še tri otoke športa z napravami za ulično vadbo. Trim otoki so odslej tudi v Kozarjah, v Savskem naselju in nedaleč od osnovne šole Vižmarje - Brod. Mrežo trim stez in otokov, fitnesov na prostem ter otokov z napravami za ulično vadbo so na občini že lansko poletje dopolnili z enajstimi otoki športa, kjer so rekreativcem na voljo vse bolj priljubljene naprave za ulično vadbo, letošnje poletje pa so trim otok uredili tudi blizu tacenskega kajak-kanu centra. Ob tem so na občini pojasnili, da v sklopu projekta, ki poteka pod imenom Otoki športa za vse, načrtujejo postavitev vsaj dveh otokov športa v vsaki četrtni skupnosti.

V Črnučah trim steza Štiri nove otoke športa je uredilo podjetje Elan inventa, ki ga je Šport Ljubljana izbral na julijskem javnem razpisu, pogodbo z njim pa podpisal pred dobrim mesecem. Postavitev teh štirih trim otokov je stala okoli 80.000 evrov, dodatnih nekaj več kot 44.000 evrov (oba zneska vključujeta DDV) pa so podjetju plačali še za ureditev trim steze v Črnučah. Z ureditvijo te trim steze se je število urejenih trim stez v mestu povzpelo na štiri. Ob črnuški so rekreativcem na voljo še trim steze v Zadvoru, parku Tivoli in ob Večni poti v Mostecu.