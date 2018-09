Na tisoče Gorenjcev ponorelo ob pretrgani prometni žili skozi Kranj

V ponedeljek in včeraj je na tisoče gorenjskih voznikov doživljalo pravo prometno moro ob prebijanju skozi Kranj ali mimo njega. Na cesti, ki vodi od Naklega skozi središče Kranja na desni breg in proti Škofji Loki, so namreč začeli urejati nadvoz, s katerega je ob nesrečah padlo že nekaj vozil. Obveščanje o gradnji, ki naj bi potekala do marca, je dodatno razjezilo prebivalce gorenjske prestolnice.