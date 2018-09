Ureditev poleg zamenjave vodovoda in ureditve pešpoti zajema odstranitev obstoječih kostanjev, ki jih bodo zamenjali s 16 novimi drevesi. Kot pojasnjujejo na občini, so morali za ureditev parka, ki jo ocenjujejo na skoraj 59.000 evrov, pridobiti kar deset soglasij, med drugim mnenji zavoda za varstvo narave in zavoda za varstvo kulturne dediščine. »Kar tri leta smo potrebovali za uskladitev z vsemi soglasodajalci,« pravi brežiški župan Ivan Molan. Načrt krajinske ureditve je občina zaupala krajinskemu arhitekte Janezu Dolinarju.

»Z novo prometno ureditvijo Prešernove ceste bo tudi novi park pridobil na pomenu, saj bo namesto dosedanjega statusa divje parkirne površine prevzel vlogo in značilnosti parka pri gradu in mestne pešpromenade. Tako se bo vzpostavilo stanje, kakršno je nekoč že bilo,« dodaja Molan. Ker so stara kostanjeva drevesa že propadala, je padla odločitev o zasaditvi novih divjih kostanjev. Uredili bodo tudi pešpromenado, postavili pitnik in klopi ter temelj za poznejšo prestavitev spomenika sv. Janezu Nepomuku. Vstop v park bo vozilom fizično onemogočen s stebrički.

348.000 evrov vredna obnova Prešernove ceste, ki je del dogovora ob gradnji hidroelektrarne, sicer poteka od poletja. Financirata jo občina in družba HESS, zajema pa ureditev cestišča, pločnika, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije. Hkrati občina na Prešernovi ulici ureja tudi avtodomsko postajališče, namenjeno kratkim postankom avtodomov. Na voljo bodo štirje parkirni prostori in infrastrukturni otok s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih voda, za kar zagotavlja 110.000 evrov lastnih sredstev.