Gre za največji karierni dogodek v regiji, na katerem obiskovalci na enem mestu dobijo cel kup informacij in koristnega znanja za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti in kompetenc. Dogodek pripravlja novomeški RIC v sodelovanju z novomeško območno službo zavoda za zaposlovanje ter Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ljudsko univerzo Kočevje ter s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Poleg številnih delavnic o pravilnih pristopih in uspešnem iskanju zaposlitve, pomenu zavedanja lastnih sposobnosti in učinkovite komunikacije ter o drugih temah, pomembnih pri iskanju zaposlitve, ki bodo potekale vse tri dni, v petek med 10. in 13. uro pripravljajo tudi zaposlitveni sejem, ki je vsako leto odlično obiskan. Na njem se predstavljajo različna podjetja in izobraževalne ustanove. Iskalci zaposlitve bodo imeli tudi možnost tako imenovanih hitrih zmenkov z delodajalci, ki iščejo nove delavce.