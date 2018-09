Reprezentantke in člani strokovnega vodstva so se v ponedeljek zbrali na pripravah v Ljubljani, selektor Uroš Bregar pa je že pred začetkom moral opraviti kadrovsko rošado. Namesto poškodovane krožne napadalke Nataše Ljepoje (Krim Mercator) je vpoklical novinko Tajo Čajko (Mlinotest Ajdovščina). Prva tekma s Srbijo čaka Slovenke danes v Kočevju, kjer se bo Rokometna zveza Slovenije tudi uradno poslovila od domačinke in legendarne vratarke Sergeje Stefanišin, rekorderke po številu nastopov za Slovenijo. Dve uri pred sobotnim drugim dvobojem s Srbkinjami v Celju bo še ekshibicijska tekma z naslovom Slovo legend (tekma 2 krat 15 minut), na kateri se bodo poslovili od 33 nekdanjih reprezentantk, ki so v zgodovini samostojne države zastopale Slovenijo.

Selektor Uroš Bregar je zadovoljen z načrtom priprav in drugimi dejavnostmi med tednom EHF, ki je namenjen reprezentančnim akcijam. »Odlično je, da bomo odigrali pripravljalni tekmi s Srbijo, ki je močna reprezentanca, da ne bo treba nikamor potovati, da bomo prvi del priprav opravili v Sloveniji in da se bomo vmes še poslovili od nekdanjih igralk. Naš načrt je, da se dobro uigramo in glede na to, da je na sredozemskih igrah manjkalo veliko nosilk igre, ponovimo kombinatoriko ter raven obrambe, ki smo jo pokazali že proti Danski,« meni selektor Uroš Bregar. Podobno razmišlja tudi kapetanka Ana Gros, ki si športni kruh služi v Franciji, ki bo od 29. novembra do 16. decembra letos tudi gostila EP: »Dekleta se vedno znova veselimo zbora reprezentance, saj se po dolgem času spet vidimo. Še posebej sladko je takrat, ko se pripravljamo na veliko tekmovanje. Proti Srbiji, ki je zelo kakovostna, si želimo pokazati dobro igro ter obe tekmi dobro izkoristiti za uigravanje. Predvsem moramo sestaviti dobro obrambo, v napadu pa nato izgubljati čim manj žog in dodelati podrobnosti.«