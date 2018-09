Kritika predstave Tatovi: Pogled v različne psihološke kamre

Končno smo tudi pri nas dobili uprizoritev Dee Loher , ene znamenitejših predstavnic sodobne nemške dramatike, ki je v slogu stopila na veliki oder ljubljanske Drame. Sicer ne kakšnega njenih političnih besedil, denimo o migrantih, ker v Sloveniji konkretnih političnih problemov pač nimamo; zato pa smo v Drami naleteli na naši duši precej bližje neopredeljivo anksiozno občutje, ki je po aktualnosti precej bolj generalne narave: o sodobni človeški odtujenosti, tesnobi preoblija in izpraznjenem, brezciljnem stanju duha 21. stoletja, ki pride na plan v Tatovih in preganja, zasleduje ter preži na osebe iz mesa in krvi, jim grozi, da jih bo zasenčila, tudi dobesedno, ko jih prekrije s črnimi črtami fantazijske videopokrajine ( Vesna Krebs ). Tekst je izjemno zanimiv študijski primerek, ki pa je do ustvarjalcev neizprosno zahteven, četudi se ga je sredi dobre režijske kondicije lotila Ivana Djilas . Takisto težaven prevajalski zalogaj pri verbalnem žoganju je tekoče opravila Mojca Kranjc .