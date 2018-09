Ko je leta 2016 pariška županja Anne Hidalgo oznanila, da želi Pariz spremeniti v zeleno mesto, so se vsi malce posmehovali. Kljub temu so začeli projekt Parisculteurs, s katerim želijo do leta 2020 terase, strehe, opuščene stavbe in parkirišča spremeniti v trideset hektarjev mestnih obdelovalnih površin. K temu bi dodali še sedemdeset hektarjev zelenih površin, namenjenih parkovnim ureditvam. Do sedaj se je projektu pridružilo 74 podjetij in javnih ustanov, ki pospešeno površine spreminjajo v vrtičke. Trenutno na tak način obdelujejo 15 hektarjev mestnih površin. Denimo na strehi zdravstvenega doma v 12. okrožju tik ob reki Seni je urejen 500 kvadratnih metrov velik vrt La Chambeaudie, kjer s pomočjo hidroponike gojijo zelenjavo za bližnje restavracije in trgovine. Isto podjetje urbanih kmetov Aeromate je letos uredilo še dva strešna vrta, enega na strehi poslopja nepremičninske agencije, drugega na strehi šole za oblikovanje. Na vseh treh vrtovih je trenutno zaposlenih šest ljudi. Ena od pozitivnih lastnosti pariškega projekta urbanega kmetovanja je tudi zagotavljanje novih delovnih mest. Skupno naj bi jih zagotovili več kot sto.

Ena največjih pariških urbanih farm je La Recyclerie, v obdelovalne površine spremenjena opuščena železniška postaja le dvajset minut vožnje od Eifflovega stolpa, kjer na tisoč kvadratnih metrih gojijo 150 različnih poljščin, od zelišč do krompirja, za nameček pa še kokoši in race.