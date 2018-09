Več kot dva meseca so potrebovali mariborski kriminalisti, da jim je uspelo utemeljiti sum, kdo naj bi v množičnem pretepu pri mariborski tržnici 7. januarja letos zabodel 25-letnega Maria Krnjića, ki je hudim telesnim poškodbam podlegel tri dni kasneje. Zoper osumljenega Dejana Bodirožo še vedno teče predkazenski postopek, tožilstvo je pred nedavnim vložilo zahtevo za preiskavo povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Veliko hitreje teče sodno procesiranje sedmerice Mariborčanov, starih od 28 do 44 let, ki so tistega nedeljskega jutra sprožili tragični tok dogodkov s tem, ko so napadli skupino z območja Celja. Na današnjem predobravnavnem naroku na okrajnem sodišču v Mariboru so se soočili s tožilskim očitkom nasilništva.

Maribor vs. Celje Peterica obdolženih se je okoli 5.30 pripeljala po Koroški cesti, kjer jim je v neposredni bližini priljubljenega nočnega lokala Podroom pot zaprl avtomobil, v katerega se je vkrcavala celjska skupina. Mariborčani so jih najprej napadli verbalno, nato je besedni dvoboj prerasel v fizično obračunavanje. V pretep se je vključila še trojica Mariborčanov, ki je dogajanje spremljala z bližnje ploščadi. Med njimi je bil tudi pozneje zabodeni 25-letnik. Obtožni predlog očita Mariborčanom, da so Celjane spravili v podrejeni položaj, saj so bili fizično močnejši in v številčni prednosti. Pri tem so se fizično lotili tudi dekleta v skupini napadenih; nekdo je oškodovanko s pestjo udaril v obraz. Dva oškodovanca sta v pretepu utrpela lažje telesne poškodbe. Obdolžene, ki jim grozi največ triletna zaporna kazen, je predsedujoča sodnica Karmen Krajnc povabila na današnji narok v 15-minutnem ritmu. Prvoobdolženi Matej Grenko je ekspresno zavrnil krivdo, enako je storil tudi brezposelni osebni trener boksa Goran Mlakar, ki je terjal, da sodišče izpelje postopek prepoznave. Pred oškodovance hoče stopiti v družbi moških primerljive postave in videza, ki niso vpleteni v postopek. Da se ga preganja po nedolžnem, je vztrajal Zoran Žilarević, ki je sodnico pozval, naj mu vrnejo zasežena oblačila. Žilarević bi v sodni spis vložil izid poligrafskega testiranja, ki so ga opravili na Policijski upravi Maribor. »Ta testiranja nimajo dokazne teže,« je predlogu nasprotovala tožilka Mateja Artenjak. Po hitrem postopku sta krivdo zavrnila še Darko Radović in Sergej Mirjanić. Danijel Polše, ki je bil tako kot Grenko in Mlakar v preteklosti že obsojen zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja – vsi trije pa so bili zaradi te zadeve več dni v priporu –, je prosil za preložitev naroka. Želi se namreč pogajati s tožilstvom o sklenitvi dogovora in morebitnem priznanju krivde. Davor Hrgić, ki naj bi se skupaj s pokojnim Krnjićem in Polšetom naknadno vključil v obravnavani množični pretep, je opravičil svojo današnjo odsotnost.