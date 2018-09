»Portugalska se je s Španijo in Francijo dogovorila, da bo v okviru solidarnega odziva na pritok migrantov, ki želijo prek Sredozemskega morja priti v Evropo, sprejela 10 od 58 ljudi z ladje Aquarius,« so navedli na portugalskem notranjem ministrstvu. Ob tem so se zavzeli za skupno evropsko rešitev vprašanja migracij.

Lizbona je migrante z ladij Aquarius in Lifeline, ki na Sredozemskem morju rešujeta migrante, sprejela že julija in avgusta.

Ladja, ki je migrante rešila ob libijski obali, trenutno stoji ob obali Malte. Rešene ljudi naj bi prepeljala v pristanišče v francoskem Marseillu, vendar pa je Francija to zavrnila. Zavzema se, da bi ladja pristala na Malti.

Pristojne panamske oblasti so sicer minuli konec tedna sprožile postopek za izbris ladje Aquarius 2, nekoč Aquarius, iz panamskega ladijskega registra. Kot so pojasnili v Panami, obstajajo navedbe, da je ladja kršila mednarodnopravne predpise v povezavi z migranti in begunci.