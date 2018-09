Slovenskim bolnikom, ki potrebujejo presaditev pljuč, poslej ne bo več treba na ta poseg hoditi na Dunaj. V UKC Ljubljana so namreč vzpostavili program presaditev pljuč, še zadnjega organa, ki ga doslej pri nas niso presajali.

Zdravniki pulmologi so doslej bolnike pripravili na presaditev in jih vodili po presaditvi, presaditev pa so zaradi majhnega števila naših bolnikov in velike zahtevnosti teh operacij ter zelo zahtevnega zdravljenja neposredno po presaditvi opravili v dunajski bolnišnici AKH. Tam so pljuča presadili skupno 70 slovenskim bolnikom, na leto so opravili od tri do osem presaditev pljuč. Vendar se je število kandidatov za presaditev pri nas v zadnjih letih povečalo, v dunajski bolnišnici, kjer presajajo pljuča tudi bolnikom iz več drugih držav, pa niso mogli zagotoviti več presaditev za slovenske bolnike, je pojasnil Ivan Kneževič, vodja transplantacijske dejavnosti v UKC Ljubljana.

Zato so na večmesečno izobraževanje v AKH napotili vrsto zdravnikov, ki sodelujejo pri transplantaciji pljuč. Ta poseg so prvič opravili pred desetimi dnevi. Pred 15 leti so sicer že presadili eno krilo pljuč pri bolnici, potem pa te dejavnosti niso razvijali. Pričakujejo, da bodo čez nekaj let v UKC Ljubljana pljuča presadili 15 do 20 bolnikom na leto. Dokler se število posegov ne bo povečalo, bodo bolnike na najbolj zahtevne posege še naprej pošiljali na Dunaj, je povedal pulmolog Matjaž Turel, vodja internističnega dela programa presaditve pljuč. Trenutno na presaditev pljuč čaka pet bolnikov, do konca leta naj bi na čakalni seznam uvrstili še štiri bolnike.