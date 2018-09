Židan je zadnji v vrsti visokih politikov iz držav članic Evropske unije ki so obiskali Skopje pred nedeljskim referendumom, na katerem bodo makedonski volivci odločali o sporazumu med Skopjem in Atenami, ki razrešuje dolgoletni spor med državama o uradnem imenu Makedonije.

V času, ko je vedno več konfliktov, vedno več napetosti, tudi med državami, narodi in znotraj posameznih držav, so bili Makedonci na območju Balkana, kjer je preveč sporov in kjer je bilo v preteklosti tudi preveč krvavih prepirov, sposobni s sosednjo državo najti kompromis, kar daje upanje, ki ga vidijo ne samo Makedonci, ampak vsi, ki "opazujemo to regijo", je v izjavi za STA dejal Židan. »Vsi si želimo, da bi bilo več dogovorov dogovorjenih in tukaj so Makedonci in Grki v tem trenutku svetel zgled,« je dodal.

V delegaciji predsednika DZ so še poslanca Darij Krajčič (LMŠ), sicer predsednik odbora DZ za zadeve EU, in Iva Dimic (NSi), ki je že v preteklem mandatu vodila skupino prijateljstva DZ z Makedonijo, ter generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar.

Delegacija se je danes med drugim sestala z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom in podpredsednico vlade, obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko.