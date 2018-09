Kozmelj naj bi bil izbira premierja Šarca, saj da gre za strokovnjaka na varnostnem področju. Nekatere namige, da naj bi bil prihod Kozmelja na čelo Sove lahko povezan z državnim sekretarjem v premierjevem kabinetu Damirjem Črnčecem, pa so v krogih blizu Šarca zanikali.

Informacijo o morebitnem imenovanju Kozmelja so že objavili tudi nekateri drugi mediji, med njimi TV Slovenija in portal 24ur.com. Kot piše slednji, je bil Kozmelj med letoma 2007 in 2009 pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, nato je bil tri leta zaposlen na Generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve EU. V letih 2012 in 2017 je deloval kot svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem in organizirani kriminal na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU.

Trenutno je zaposlen na Inštitutu za demokratični nadzor nad oboroženimi silami, na predlog Evropske komisije pa je postal tudi predsednik iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu.