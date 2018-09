Čeprav je težko natančno opredeliti vse vire prihodkov na tekmovanju, ki se izmenično enkrat v ZDA, drugič v Evropi odvija vsaki dve leti, saj je ena od višjih postavk pravica do trženja blagovne znamke Ryder Cup in ta nima časovne omejitve, britanski Financial Times poroča, da je zadnji Ryderjev pokal 2016 prinesel skoraj 100 milijonov evrov profita.

Letos naj bi ta številka precej zrasla, po eni strani zaradi golfske eksplozije, ki jo je z dobrimi igrami in zmago na zaključnem turnirju sezone PGA v ZDA povzročil Tiger Woods, po drugi pa zaradi dejstva, da bo tekmovanje šele drugič v zgodovini na celinski Evropi in prvič tako blizu velike metropole.

170 evrov za enodnevno vstopnico

Prireditelja pričakujeta, da si bo tridnevni turnir ogledalo 270.000 gledalcev, ki bodo morali v povprečju za enodnevno vstopnico odšteti 170 evrov. Še posebej veličastno bo prizorišče okoli prvega "teeja" oziroma prostora za prvi udarec na prvem igralnem polju, saj bo na tribunah prostora za 6500 gledalcev. To bo hkrati največji montažni objekt v zgodovini golfa. Za primerjavo na zadnjih dveh Ryderjevih pokalih, v Hazeltinu pri Minneapolisu 2016 in Gleneaglesu na Škotskem 2014, sta imeli glavni tribuni 1668 in 2148 sedežev.

Čeprav uradno to ne bo znano do zadnjega trenutka, naj bi si tekmovanje v živo ogledala tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump. Zanimivo bo tudi na tekmovališčih, saj so igralci ZDA favoriti za zmago, hkrati tudi branilci naslova, vendar v Evropi niso zmagali že 25 let. Pred njihovo zadnjo zmago 2016 je Evropa dobila tri dvoboje v nizu, vključno s tistim leta 2012 v Medinahu pri Chicagu, ki velja za enega najbolj razburljivih dvobojev v skoraj stoletni zgodovini tega tekmovanja. Američani so imeli tedaj pred zadnjim dnem tolikšno prednost, da so za zmago potrebovali le štiri točke in pol, toda Evropejci so zmagali na osmih od dvanajstih dvobojev in prišli do veličastnega preobrata.