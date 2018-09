Če še ni slane, pobiramo kumare, bučke, paprike, jajčevce, stročji fižol, krhkolistno in mehkolistno solato, ki smo jo posejali v prvi polovici avgusta. Poberemo korenček, posejan v maju in juniju. Konec oktobra v zasipnico shranimo korenovke, kot so korenček, rdeča pesa, črna redkev, repa, zelena, korene peteršilja in pastinaka. Zasipnico pripravimo v kleti. Da preprečimo gnitje v zasipnicah, shranjujemo samo suhe in zdrave korene. V tem mesecu dozoreva zelje, namenjeno kisanju. Tisto zelenjavo, ki jo bomo pustili kar na vrtu (zimsko solato, endivijo in radič), v tem času še zadnjič okopljemo in preden mraz dobro stisne, pokrijemo z zastirko. Še vedno je čas, da posejemo motovilec. V oktobru pa je najprimernejši čas za zemeljska opravila na praznih gredicah.

Zeleni podor – naravno gnojilo Zdaj je tudi čas, da na prazne gredice sejemo rastline za zeleno gnojenje, saj bomo tako v tleh ohranili delež trajnega humusa. Rastlin za podor, ki jih ne pobiramo ali kosimo, pač pa jih pustimo na gredi ali njivi, jih tam podorjemo ali zakopljemo v zemljo, kjer nato preperijo, so odlično gnojilo in obogatijo tla z z organskimi snovmi. To toplo priporočamo predvsem vrtnarjem, ki za gnojenje radi uporabljajo kupljeno organsko gnojilo. S setvijo ajde, bele gorjušice, facelije, oljne redkve, aleksandrijske in perzijske detelje bomo poskrbeli tudi za rahljanje zemlje.

Katere rastline sejemo? Med omenjenimi rastlinami je izredno priljubljena prav facelija, ki je medovita rastlina (in s tem dobra čebelja paša) ter ustvari veliko zelene mase v razmeroma kratkem času. Če jo sejemo dovolj zgodaj, nam bo vrt polepšala tudi z modro-vijoličnimi cvetovi. Zanimiva je tudi bela gorjušica. Ima namreč sposobnost zmanjševanja prisotnosti ogrščic v tleh. Ogorčice so namreč znani škodljivci za vrtnine, predvsem za krompir. Bela gorjušica ob tem izboljšuje zračnost in rodovitnost tal. Je pa to tudi rastlina, ki odganja polže. Tretja taka rastlina, ki je ne gre prezreti, pa je oljna redkev. Značilnost te rastline je, da cveti neenakomerno in cvetenje se rado podaljša dolgo v jesen. Oljna redkev ima močan koreninski sistem, ki lahko tla prezrači in zrahlja. Priporočamo, da jo sejete predvsem tam, kjer boste na gredico v prihodnjem letu posadili krompir, saj zmanjšuje prisotnost ogorčic in vsebnost nitratov. Slednji so namreč pogost vzrok za pojav železne listne pegavosti pri krompirju. (vl)