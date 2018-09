Kondenzacijske peči

Zaradi novih zahtev in predvsem drugačne klime v stanovanjih (zrakotesnost) se danes kot etažne peči uporablja v glavnem takšne na prisilni vlek, vgrajuje pa se le še kondenzacijske. Njihov princip delovanja je podoben pečem na prisilni vlek, dosegajo pa večji izkoristek. Svež zrak priteka po koaksialnem dimniku ali po dodatni cevi. Po notranji cevi gredo dimni plini iz hiše, po zunanjem plašču cevi pa si peč s pomočjo posebnega ventilatorja črpa zrak iz okolice. Gorenje poteka neodvisno od zraka v stanovanju, saj gre za zaprto izgorevalno komoro.

Ob sistemu izgorevalnega zaprtega kroga so uvedli še kondenzacijsko tehnologijo. V dimnih plinih je voda v obliki pare, ki se pozimi vidi kot meglica. V vodni pari pa se skriva veliko energije. Inženirji so zaradi boljšega izkoristka kotla razvili proces izgorevanja, kjer se vodna para dodatno ohladi in odda energijo. Z nastankom koaksialnih dimnikov so nastale še dodatne prednosti, saj se hladen zrak že na poti do peči nekoliko ogreje, dimni plini pa se še dodatno ohladijo. Tak dimnik deluje kot rekuperator energije. Razlika med klasičnimi in kondenzacijskimi kotli je tudi v temperaturi dimnih plinov. Klasična naprava spušča v dimnik temperaturo okoli 150 stopinj, kondenzacijska pa okoli 60 stopinj Celzija. Nižja temperatura izgorevanja predstavlja tudi manjši izpust dušikovih oksidov. Edino, kar je treba dodatno izdelati, je odtok kondenzata iz dimnika in plinske peči. Izkoristki so precej boljši, ker pa dimni plini skoraj ne vsebujejo vodne pare, so izjemno lahki. Ta lastnost omogoča veliko dolžino dimniških cevi, kar zagotavlja dinamiko pri njihovem napeljevanju. Seveda pa ob tem po vsej dolžini dimnika kondenzira vodna para in dimnik mora biti temu primeren. Pri klasičnih napravah je bil dimnik aluminijast, danes pa se za kondenzacijske peči uporablja samo plastiko in nerjavno jeklo.