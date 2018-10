Vročina in suša lahko vašo zeleno in mehko travno preprogo spremenita v rumeno-rjavo površino, medtem ko je nenehna vlaga idealna za razvoj mahu. Zaupali vam bomo, kako lahko poškodovani trati povrnete njen »zeleni čar«.

Zalivanje Če na trati ni večjih poškodb, pomaga že redno zalivanje. S tem zagotovite regeneracijo trave in preprečite nastanek novih suhih površin. Četudi so travne bilke videti posušene, jih lahko z zalivanjem ponovno ozelenite. Travo redno in močno zalivajte vsaj 7–10 dni, da travno rušo dobro navlažite. Obstaja namreč velika verjetnost, da je posušen le zgornji del travnih bilk, korenine pa niso utrpele večjih poškodb.

Popravilo manjših poškodb Pri manjših poškodbah na trati, ki lahko nastanejo že zaradi denimo čez poletje postavljenega trampolina, uporabite seme za dosejevanje COMPO SAAT. Zaradi embalaže z dozirnikom bo setev nove trave čisto enostavna. Hitro kaljiva semena, odeta v zelen ovoj, pa bodo varna pred pticami. Ne pozabite na vsakodnevno zalivanje na novo posejanih površin.

Osvežilna nega s prezračevanjem Če zelenica kljub obilnemu zalivanju ne ozeleni ponovno, je jesen pravi čas za prezračevanje oziroma vertikuliranje. V prvih jesenskih mesecih so tla še dovolj topla, da travno seme hitro vzkali, pade pa tudi dovolj padavin, da ni treba skrbeti zaradi sončnih ožigov. Trato pripravite tako, da z nje odstranite odpadlo listje in kamenje. Šele zatem jo prezračite s prezračevalnikom, ki bo trato očistil mahu in odmrle trave. Če po prezračevanju na trati nastanejo večje gole površine, jih enostavno zapolnite s hitro kaljivim travnim semenom za dosejevanje COMPO SAAT. Da prihranite čas, lahko uporabite tudi novost v letošnjem letu – COMPO SAAT vertikulirni mix. Že pripravljena mešanica kakovostnega travnega semena, izboljševala tal in gnojila je idealna za čas po vertikuliranju, saj vsebuje vse, kar trava v tem času najbolj potrebuje. Mešanico rahlo vdelajte v tla in skrbite, da boste prezračeno površino v naslednjih štirih tednih redno zalivali. S košnjo počakajte toliko, da bodo travne bilke visoke vsaj pet centimetrov!