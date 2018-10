Ti dejstvi kažeta, da je prireja in predelava mleka v Sloveniji izredno živahna kmetijska in gospodarska panoga, ki vpliva na naše podeželje in gospodarstvo ter prispeva k ohranjanju tradicije.

Z nakupom izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« skrbite tako zase in za svoje najbližje, saj jeste izdelke višje kakovosti, kot tudi za slovenske kmete in mlečnopredelovalno industrijo, saj omogočate ohranjanje delovnih mest in razvoj podeželja.Več na www.nasasuperhrana.si