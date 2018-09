V jedi uživajmo in jejmo redno Redno prehranjevanje pomeni od tri do pet obrokov na dan, pri čemer naj se dan začne z zajtrkom. Posegajmo po živilih rastlinskega izvora, saj so poleg vitaminov in mineralov bogata tudi s prehranskimi vlakninami in antioksidanti, ki varujejo organizem pred posledicami stresa in vplivov iz okolja.

Nadzorujmo zaužite maščobe Posegajmo po kakovostnih oljih, bogatih z nenasičenimi maščobami, izogibajmo se pretirani uporabi masla, masti, zaseke, ocvirkov, smetane. Pri tem ne pozabimo: maščobe v vsakodnevni prehrani so vidne in nevidne. Predvsem zaradi nevidnih so priporočeni dnevni vnosi velikokrat preseženi. Nevidne maščobe zaužijemo kot del drugega živila, o katerem morda sploh ne razmišljamo kot o maščobi. Primeri taki živil so čipsi, slani prigrizki, slaščice (tudi torte).

Izbirajmo živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov Izogibajmo se prečiščenemu (rafiniranemu) sladkorju, beli moki in vsem živilom, bogatim z njo, oluščenemu rižu. Raje posegajmo po polnozrnatih testeninah in kruhu, nepredelanih kosmičih, rjavem rižu.

Večkrat na dan jejmo Posegajmo po sadju in zelenjavi različnih barv, saj je barva povezana z aktivnimi snovmi, ki jih vsebujejo. Priporočljivo je, vda večji del sadja in zelenjave zaužijemo v presni (nekuhani) obliki. Prav tako zelenjave ne kuhajmo dalj časa, kot je resnično treba, saj pri tem izgubi precej koristnih snovi.