Rider poganja dvovaljni motor Briggs&Stratton s 656 kubičnimi centimetri prostornine in 9,9 kW moči pri 3100 obratih. Močan bencinski agregat požene riderjev štirikolesni pogonski sistem, ki ga nadzorujemo s stopalkami za vožnjo naprej in vzvratno z brezstopenjskim hidrostatičnim menjalnikom. Največja hitrost vožnje naprej je 9 km/h, nazaj pa 7 km/h. R 216T AWD na našem preizkusu je imel 94 cm široko kosilno enoto Combi, je pa na voljo tudi izvedba s širšim, 103 cm širokim kosiščem. S kosiščem lahko mulčimo ali kosimo z zadnjim izmetom, kosišče pa lahko zamenjamo za dodatno opremo – krtačo za pometanje, snežno desko, rahljalnikom trave, ima tudi priklop za prikolico.

Kosišče s tremi noži Pod kovinskim ohišjem 94 centimetrov širokega kosišča se skrivajo trije noži sistema BioClip, ki režejo, sekljajo in drobijo pokošeno travo. Moč treh rezil je dovoljšnja, da zmulčimo tudi srednje visoko in bolj odporno travo. V skrajnem primeru lahko kosimo z nižjo hitrostjo ali pa brez odstranljivega pokrova na kosilni enoti in tako omogočimo zadnji izmet. Na ta način lahko kosimo tudi več tednov staro travo, ki je visoka in groba. Najboljše rezultate bomo dosegli z redno košnjo, čeprav pri košnji visoke trave nismo opazili slabše pokošene površine. Višino košnje lahko nastavimo v desetih stopnjah med 25 in 75 milimetri. Noži se vklopijo avtomatsko, ko z ročico na voznikovi desni strani spustimo kosišče. Tam najdemo še ročico za nastavljanje moči, desetstopenjsko stikalo za višino košnje ter stikalo s ključi za vžig, tako da so vse kontrole na enem mestu – zgolj prozoren 12-litrski rezervoar za gorivo je na voznikovi levi. Kosišče BioClip izklopimo z dvigom kosilne enote, kar je z veliko in lahko ročico enostavno.

Izkušnje med delom Nadzor zgibnega Riderja je odvisen od terena. Na utrjeni travnati površini brez lukenj je vrtenje volana najlažje, slabši teren in obračanje na klancu pa kličeta po nekoliko večji moči v zgornjem delu voznikovega telesa. Nadzor hitrosti in smeri vožnje je odličen ne glede na teren, saj sta stopalki za vožnjo naprej in nazaj občutljivi, motor pa odziven. Husqvarna R 216T AWD ima navkljub nekaterim zadržkom glede lahkotnosti krmiljenja vse odlike zgibnih kosilnic s spredaj nameščeno enoto; torej izjemno okretnost in precizen nadzor. Pri ostrem zavoju pusti nepokošen krog s premerom zgolj 30 centimetrov, naprej in nazaj bomo manevrirali na centimeter natančno, zlahka kosimo okrog dreves in pod grmovjem. Nekoliko so nas presenetile vibracije pri največji moči, ki se precej prenašajo na voznikov sedež. Ker je razlika v udobju izrazita že pri zmanjšanju moči za približno deset odstotkov, smo opazili, da je bilo za telo in ušesa bolj prijetno kositi z zmanjšano močjo in večjim udobjem za volanskim obročem.

Popoln oprijem na mokrem in strmem Terenske zmogljivosti kosilnice s štirikolesnim pogonom so osupljive in skoraj neprimerljive z riderji z dvokolesnim pogonom. Slednji na klancu hitro pokažejo pomanjkljivosti zadnjega pogona, saj kolesa pogosto izgubijo oprijem. Potrebnih je precej izkušenj za smiseln pristop h košnji, da zmanjšamo možnosti za vrtenje koles v prazno. Štirikolesni pogon je popolno nasprotje tega, saj kolesa med našim testom nikoli niso izgubila oprijema. Z njim lahko kosimo v klanec in v dolino, sredi klanca se lahko ustavimo in ponovno speljemo. Takšen rider se brez težav vzvratno vrne z dna klančine, ko se že pri majhnem nagibu večina teže prerazporedi na sprednja kolesa, ki s popolnim oprijemom premaknejo vozilo nazaj na ravnino. Oprijem zadnjih koles je izjemen zaradi nihajne zadnje osi, ki omogoči idealen oprijem pri neenakomerno ukrivljenem terenu ali pa kadar povozimo oviro. Na strmih klancih je praktično neustavljiv in bo speljal v klanec, ki že presega okvirje varne delovne prakse. Takšne zmogljivosti zahtevajo nekaj pripomb glede uporabe. Štirikolesni pogon nas lahko odpelje marsikam, vendar ne smemo pozabiti, da je R 216T AWD zgibna vrtna kosilnica, ki zaradi specifične stabilnosti ni namenjena košnji na močno nagnjenem terenu. Predvsem pri obračanju na klancu se lahko ravnotežje kosilnice spremeni nenadoma in stroj postane manj stabilen, previdni pa moramo biti tudi pri košnji nagnjenega terena v levo ali desno. Tako kot riderji z dvokolesnim pogonom je tudi pri R 216T AWD največji dovoljen stranski naklon 10°. Klance zato vedno kosimo navzgor ali navzdol, na njih nikoli ne zavijamo, nežni smo z zavoro in stopalko za plin.